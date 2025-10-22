На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Батайска раскрыл последствия атаки ВСУ на многоквартирные дома

Кукин: повреждена 131 квартира в Батайске в Ростовской области после атаки ВСУ
Shutterstock

Специалисты обнаружили различные повреждения в 131 квартире в городе Батайске в Ростовской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в Telegram-канале.

«На данный момент обследовано 140 квартир в восьми многоквартирных домах в зоне ЧС. Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире», — заявил он.

По словам главы города, в управление соцзащиты поступило 40 заявлений от жителей на оказание единовременной материальной помощи. Он добавил, что в результате атаки зафиксировано повреждение семи торговых павильонов, частного медцентра и более 40 автомобилей.

Кукин рассказал, что на местах атаки продолжается круглосуточная работа экстренных служб города. Он отметил, что главной целью является помощь пострадавшим, которая позволит восстановить порядок и тепло в каждом доме.

Мэр подчеркнул, что никто из местных жителей чудом не пострадал.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны ночью отразили воздушную атаку на регион.

Ранее Богомаз раскрыл подробности подрыва рухнувшего на поезд моста под Брянском.

