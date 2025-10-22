Богомаз раскрыл подробности подрыва рухнувшего на поезд моста под Брянском

Богомаз: ДРГ, взорвавшая рухнувший на поезд мост под Брянском, знала, что он пассажирский

Украинские диверсанты, взорвавшие рухнувший на поезд мост в Брянской области в начале июня, сделали это намеренно. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Они (диверсанты. — прим. ред.) взорвали, они видели, что это идет гражданский поезд. Все было понятно. И они взорвали прямо (мост. — прим. ред.) на поезд... Они еще раз показали, что они именно фашисты», — заявил он.

Богомаз объяснил, что о назначении поезда невозможно было не знать, поскольку диверсанты понимали, во сколько будет проходить поезд, у них были установлены датчики за 50 метров.

Он подчеркнул, что операция была направлена против мирных людей. Губернатор добавил, что после инцидента на территории региона была задержана диверсионная группа, состоящая из шести человек. Участники рассказали правоохранителям ценную информацию во время задержания.

В ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще более сотни пострадали. На следующий день из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области: с рельсов сошел грузовой локомотив, пострадали три сотрудника РЖД. Переправу взорвали с помощью пяти самодельных взрывных устройств.

Ранее Бастрыкин назвал мощность взрывчатки, использованной при подрыве моста под Брянском.