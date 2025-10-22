На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет австралийского премьера аварийно сел в США

SBS: самолет премьера Австралии Альбанезе совершил аварийную посадку в США
true
true
true
close
Tracey Nearmy/Reuters

Самолет премьера Австралии Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США в связи с травмой члена экипажа на борту. Об этом сообщил телеканал SBS.

«Самолет премьер-министра совершил аварийную посадку в Соединенных Штатах после инцидента, требующего медицинского вмешательства», — говорится в публикации.

Пострадавшего доставили в местную больницу, самолет продолжит свой путь после дозаправки.

По данным SBS, Альбанезе возвращался в Австралию после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

19 октября телекомпания Fox News со ссылкой на заявление директора ФБР Кэша Патела сообщила, что секретная служба США обнаружила оборудованную охотничью вышку с видом на место приземления президентского самолета Air Force One в аэропорту Палм-Бич (Флорида).

По информации телеканала, замаскированная позиция была обнаружена до прибытия президента Дональда Трампа 17 октября в свою резиденцию Мар-а-Лаго, расположенную недалеко от аэропорта.

Ранее СМИ рассказали о «послании Бога» для Трампа.

