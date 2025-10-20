Секретная служба США обнаружила охотничью вышку на пути самолета Трампа

Fox: в аэропорту Флориды нашли вышку с видом на зону приземления самолета Трампа

Секретная служба США обнаружила оборудованную охотничью вышку с видом на место приземления президентского самолета Air Force One в аэропорту Палм-Бич (Флорида). Об этом сообщает телекомпания Fox News со ссылкой на заявление директора ФБР Кэша Патела.

По данным телеканала, замаскированная позиция была обнаружена до прибытия президента Дональда Трампа 17 октября в свою резиденцию Мар-а-Лаго, расположенную недалеко от аэропорта.

«Перед возвращением президента Секретная служба обнаружила оборудованную на возвышении охотничью позицию, с которой просматривалась зона приземления Air Force One», — заявил Пател.

По информации источников Fox News в правоохранительных органах, охотничья позиция, вероятно, была оборудована несколько месяцев назад. В настоящее время ФБР проводит расследование инцидента, задействуя ресурсы для сбора доказательств и аналитиков по мобильной связи. На момент обнаружения на вышке никого не было.

