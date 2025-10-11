На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали о «послании Бога» для Трампа

Irish Star: фото Трампа с дьявольскими рогами назвали предупреждением Бога
Ken Cedeno/Reuters

Фотография президента США Дональда Трампа с «дьявольскими рогами» стала расцениваться многими как якобы «предупреждение Бога». Об этом пишет газета Irish Star.

«Фотография президента Дональда Трампа , на которой он выглядит так, будто из его головы торчат «дьявольские рога», стала поводом для множества шуток в интернете, некоторые называют ее «предупреждением от Бога»», — говорится в сообщении издания.

Фотография была сделана во время заседания Кабинета министров в четверг, и на ней изображен Трамп, сидящий перед зажженной лампой в виде золотого орла , что создает иллюзию наличия рогов на голове.

Фотожурналисту и бывшему фотографу ВМС США Джиму Уотсону удалось сделать этот необычный снимок, пишет газета.

Трамп в сентябре призвал сторонников пожертвовать $15, чтобы он смог «попасть в рай».

Трамп напомнил, что в прошлом году на него было совершено покушение, и «пуля пробила его кожу». По его словам, его «триумфальное» возвращение в Белый дом не должно было состояться. Однако он верит, что Бог спас его для того, чтобы он «снова сделал Америку великой».

Ранее в США нашли подтверждение «болезни» Трампа.

Второй срок Трампа
