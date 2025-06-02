Во Флориде местная рысь откусила голову гигантскому питону

Американские ученые из Управления по охране природы Юго-Западной Флориды зафиксировали первый случай успешной охоты рыжей рыси на бирманского питона — инвазивного (чужеродного) вида, угрожающего экосистеме национального заповедника Эверглейдс. Дикая кошка обезглавила четырехметровую змею, сообщает портал Live Science.

Исследователи нашли останки питона с помощью радиотрекера, установленного на особь более шести лет назад. Они также изучили записи с камер, зафиксировавшие возвращение рыси к месту поединка.

По словам ученых, бирманские питоны сами нередко нападают на рысей. Однако в указанном случае кошка сумела дать отпор, воспользовавшись похолоданием, замедлившим метаболизм питона.

«Это как гол в ворота соперника — местные виды начинают давать отпор», — отметил Ян Бартошек из Управления по охране природы Юго-Западной Флориды.

Бирманские питоны попали во Флориду в основном из-за торговли экзотическими домашними животными. В 1970-х годах они стали популярными в качестве питомцев, и многие владельцы, которым было сложно ухаживать за ними, выпускали питонов на волю.

В дикой природе змеи стали неконтролируемым инвазивным видом, угрожающим экологии Флориды. Они поедают любых животных, включая оленей, аллигаторов, редких птиц (например, древесных аистов) и мелких млекопитающих. Их прожорливость привела к резкому сокращению популяций местных видов, нарушая баланс экосистемы.

Ранее ученые назвали преимущества разведения питонов на мясо.