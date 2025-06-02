На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Во Флориде местная рысь откусила голову гигантскому питону

Live Science: флоридская хищная фауна начала давать отпор чужеродным рептилиям
close
Shutterstock

Американские ученые из Управления по охране природы Юго-Западной Флориды зафиксировали первый случай успешной охоты рыжей рыси на бирманского питона — инвазивного (чужеродного) вида, угрожающего экосистеме национального заповедника Эверглейдс. Дикая кошка обезглавила четырехметровую змею, сообщает портал Live Science.

Исследователи нашли останки питона с помощью радиотрекера, установленного на особь более шести лет назад. Они также изучили записи с камер, зафиксировавшие возвращение рыси к месту поединка.

По словам ученых, бирманские питоны сами нередко нападают на рысей. Однако в указанном случае кошка сумела дать отпор, воспользовавшись похолоданием, замедлившим метаболизм питона.

«Это как гол в ворота соперника — местные виды начинают давать отпор», — отметил Ян Бартошек из Управления по охране природы Юго-Западной Флориды.

Бирманские питоны попали во Флориду в основном из-за торговли экзотическими домашними животными. В 1970-х годах они стали популярными в качестве питомцев, и многие владельцы, которым было сложно ухаживать за ними, выпускали питонов на волю.

В дикой природе змеи стали неконтролируемым инвазивным видом, угрожающим экологии Флориды. Они поедают любых животных, включая оленей, аллигаторов, редких птиц (например, древесных аистов) и мелких млекопитающих. Их прожорливость привела к резкому сокращению популяций местных видов, нарушая баланс экосистемы.

Ранее ученые назвали преимущества разведения питонов на мясо.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами