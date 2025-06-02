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Общество
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В центре Иркутска появилась рысь

Babr Mash: на улицах Иркутска заметили рысь
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В центре Иркутска заметили гуляющую рысь. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Зверь прошелся по Байкальской, Дальневосточной и Киевской улицам и даже залез на дерево. Сейчас рысь разыскивают специалисты.

Telegram-канал напомнил жителям города, что к хищнику не следует приближаться.

19 мая сообщалось, что в Башкирии мужчине пришлось отбиваться от напавшей на него рыси, которая была больна. Ему удалось избежать серьезных травм. Зараженное животное ликвидировали.

20 апреля стало известно, что Черемушкинский суд Москвы заблокировал три сайта, на которых публиковались объявления о продаже котят рыси. В суде отметили, что котята рыси включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В связи с этим продажа этих животных запрещена.

Ранее в Тверской области на видео попала гуляющая по дорогам рысь.

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