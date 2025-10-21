СМИ назвали самый трезвый регион России

Чеченская Республика стала самым трезвым регионом России. Об этом сообщили в Telegram-канале «Регнум» со ссылкой на данные Росстата.

По данным исследования, показатели потребления алкоголя по всей России достигли минимального значения за последние 26 лет — 7,84 литра на душу населения.

Сообщается, что первое место по трезвости среди регионов заняла Чечня с результатом в 0,13 литра на душу населения. Второе место заняла Ингушетия — 0,62 литра. На третьем и четвертом месте оказались Дагестан (0,89 литра) и Кабардино-Балкария (2,25 литра).

Всем четырем регионам характерно то, что их население составляют преимущественно мусульмане.

11 сентября председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков выступил с идеей ввести сухой закон на время СВО. За нарушение ограничения он призвал ввести существенные штрафы: от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для физлиц, от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей для юрлиц.

Ранее глава Дагестана Меликов предложил запретить продажу вейпов в регионе.