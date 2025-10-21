Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

Суд назначил рассмотрение дела о хищении генерала армии Попова на 28 октября

Военный суд в Москве назначил дату слушания уголовного дела бывшего заместителя министра обороны (МО) России Павла Попова. Об этом ТАСС рассказал адвокат Денис Сагач.

По его словам, слушания в закрытом режиме состоятся 28 октября в 14:00 мск в 235-м гарнизонном военном суде.

Сагач добавил, что на рассмотрении дела суд решит вопрос о продлении Попову меры пресечения.

До этого во ФСИН заявили, что состояние здоровья Попова удовлетворительное.

21 августа Попову продлили арест. Заседание прошло в закрытом режиме без участия обвиняемого, так как он находится в госпитале.

В Главной военной прокуратуре считают экс-заместителя министерства обороны РФ создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее стало известно, что уголовное дело экс-замминистра обороны России Попова насчитывает более 50 томов.