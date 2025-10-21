Стало известно о состоянии бывшего замминистра обороны Попова

Состояние здоровья экс-замминистра обороны генерала армии Павла Попова удовлетворительное. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Состояние здоровья обвиняемого П. Попова оценивается как удовлетворительное. Медицинскую помощь получает в полном объеме, согласно имеющимся показаниям и рекомендациям врачей», — сказали там.

В пресс-бюро также отметили, что сам обвиняемый на условия жалоб не высказывал. В службе добавили, что у обвиняемого нет ограничений на получение посылок. Так, последний раз он получал передачу 7 октября. Во ФСИН уточнили, что он может хранить предметы, вещи и продукты питания общим весом 50 килограммов.

В конце сентября Попова, обвиняемого в коррупции, выписали из тюремной больницы и перевели в СИЗО «Лефортово».

19 сентября его адвокат Денис Сагач сообщил, что его подзащитного, несмотря на тяжелое состояние после операций, перевели из городской московской больницы в тюремную. Он отметил, что Попову требуется длительная реабилитация. Адвокат подчеркивал, что экс-замминистру обороны через два месяца необходимо провести ряд обследований и решить вопрос по дальнейшему применению установленной в позвоночник металлоконструкции.

Павла Попова обвиняют в создании ОПГ с целью хищения средств, выделенных Минобороны РФ на строительство парка «Патриот». Общая сумма ущерба государству составила более 25 млн рублей. 17 июля суд приговорил его к шести годам колонии, а также лишил звания и госнаград. Позднее сообщалось, что Попов отверг все обвинения в свой адрес.

Ранее стало известно, что уголовное дело экс-замминистра обороны России Попова насчитывает более 50 томов.