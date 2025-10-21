На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пять мин и артиллерийский снаряд нашли в Крыму

В Крыму нашли пять мин и артиллерийский снаряд
ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму нашли и обезвредили шесть боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Снаряды нашли в Симферополе и Керчи, а также в Ленинском районе. После этого сотрудники экстренных служб провели работы по уничтожению шести взрывоопасных предметов. Среди обезвреженных боеприпасов были минометные и противотанковая мины, а также артиллерийский снаряд.

В пиротехнических работах участвовали 11 сотрудников МЧС России и три единицы специальной техники. Все взрывоопасные предметы были успешно ликвидированы.

До этого в Москве у военного госпиталя нашли гранату иностранного образца. Боеприпас обнаружил дворник, и на место незамедлительно прибыли специалисты для безопасного обезвреживания опасного предмета.

Ранее в Орле нашли учебные авиабомбы на территории аэропорта.

