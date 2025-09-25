Гражданина Эстонии отправили в тюрьму из-за шпионажа в пользу РФ

Эстонец отправился в тюрьму из-за шпионажа в пользу России

Вируский уездный суд Эстонии приговорил гражданина республики Игоря Лобина к пяти годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следствие установило, что с 2017 года Лобин действовал в интересах российских спецслужб, его деятельность была направлена против безопасности Эстонии.

В результате суд приговорил его к пяти годам заключения и обязал выплатить штраф в размере €2215 в пользу Эстонской Республики.

22 сентября российский суд арестовал иностранца по фамилии Чижен по статье о шпионаже.

Подробности предъявленного обвинения не были указаны из-за грифа секретности. Также не уточняется, в каком регионе арестовали фигуранта. Однако известно, что его доставили в Москву для проведения следственных действий.

По статье о шпионаже мужчине грозит до 20 лет заключения.

Также суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму.

Ранее ФСБ предотвратила попытку жителя Новосибирска совершить госизмену.