Около 60 следователей разыскивают преступников, ограбивших Лувр

Поисками грабителей, похитивших из Лувра, занимаются порядка 60 следователей. Об этом сообщает французский телеканал France24.

По информации журналистов, следователи изучили записи с видеокамер, установленных вокруг Лувра, а также на основных магистралях Парижа.

При этом министр юстиции Жеральд Дарманен в интервью радио France Inter признал наличие недостатков в системе безопасности в музее, отметив, что злоумышленники «смогли припарковать подъемник в центре Парижа и за несколько минут поднять по нему людей, которые вынесли драгоценности из Лувра». Этот факт, по его мнению, ударил по имиджу Франции.

Французский музей Лувр подвергся нападению грабителей в масках 19 октября: злоумышленники проникли в здание под видом работников. Ограбление длилось всего 7 минут, было украдено девять из 23 предметов коллекции Наполеона III: ожерелье, брошь, тиара и другие драгоценные экспонаты. Преступники скрылись с награбленным, оставив после себя корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, обронив ее на улице. Эксперты считают, что за этим дерзким ограблением могут стоять как профессиональные группировки, так и любители.

Ранее стало известно, что украденная из Лувра подвязка стоила почти €7 млн.