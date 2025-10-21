Фигуранта дела о гибели оператора «Закрытой школы» ищут по системе распознавания лиц

Фигуранту дела о гибели режиссера и оператора Сергея Политика в Москве заочно предъявлено обвинение, его ищут по системе распознавания лиц. Об этом сообщили в Следственном комитете по столице в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в рамках расследования были изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, а также допрошен ряд свидетелей.

21 октября стало известно, что в своем подъезде Политик столкнулся с 33-летним Арсеном С., который напал на Сергея после замечания и ударил его ножом. Спасти кинооператора не удалось.

Подозреваемого сейчас ищут. Соседи заявили, что несколько раз видели мужчину возле дома, когда он предположительно искал закладки.

Позднее родные кинодеятеля рассказали, что мужчина больше года боролся с закладчиками в своем подъезде.

Один из этих злоумышленников якобы и совершил на него нападение с ножом, добавляют близкие. Родные утверждают, что оператор известного сериала «Закрытая школа» переживал за свою дочь и боялся, что она может наткнуться на наркодилеров и их клиентов.

Ранее силовики предотвратили покушение на высокопоставленного военного в Москве.