Криминалист допустил, что кражу из Лувра могли заказать

Кражу драгоценностей из парижского Лувра могли заказать «очень богаты люди». Такое предположение в беседе с aif.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

«Что касается похищенных предметов, скорее всего, их нужно будет искать в частной коллекции очень богатых людей. Вряд ли эти вещи выйдут на официальные аукционы. Скорее всего, они шли под заказ. Кто-то заказал эту коллекцию», — считает эксперт.

Исполнители при этом могли даже не знать, кто конкретный заказчик кражи, добавил он.

Французский музей Лувр подвергся нападению грабителей в масках 19 октября: злоумышленники проникли в здание под видом работников. Ограбление длилось всего 7 минут, было украдено девять из 23 предметов коллекции Наполеона III: ожерелье, брошь, тиара и другие драгоценные экспонаты. Преступники скрылись с награбленным, оставив после себя корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, обронив ее на улице. Эксперты считают, что за этим дерзким ограблением могут стоять как профессиональные группировки, так и любители.

