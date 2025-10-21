Гражданку Китая арестовали в Европе по делу о краже золота из музея

AFP: китаянку арестовали по делу о краже в парижском музее естественной истории

Гражданку Китая арестовали по делу о краже золота из Национального музея естественной истории в Париже. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Agence France-Presse.

Обвинение женщине предъявили 13 октября. Известно, что китаянку задержали в Барселоне 30 сентября на основании европейского ордера на арест, рассказала парижский прокурор Лор Беко.

Музей ограбили в сентябре этого года. Как сообщал портал Actu17 со ссылкой на источники, ущерб оценивается примерно в €600 тысяч.

По их данным, злоумышленники тщательно спланировали ограбление и похитили шесть золотых слитков. Расследование инцидента ведет бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.

В августе радиостанция France Info сообщала о масштабной кибератаке на музей, которая продолжалась несколько недель. В этот период были недоступны онлайн-сервисы, необходимые для проведения исследований, экспертиз, работы библиотек и консультаций по музейным коллекциям.

Национальный музей естественной истории входит в состав крупного научно-исследовательского комплекса, объединяющего музеи, лаборатории, библиотеки и парки, включая Ботанический сад и Венсенский зоопарк в Париже.

