В Санкт-Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

Метрополитен усилил контроль за тоннелями после обвала грунта в Санкт-Петербурге
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

После провала грунта в Санкт-Петербурге городская подземка усилила контроль за состоянием тоннелей между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества». Об этом заявили в пресс-службе правительства города.

В публикации отмечается, что что специалисты петербургского метрополитена оперативно провели дополнительное обследование состояния тоннелей метро в районе канализационного коллектора. Там не было выявлено нарушений, добавили в пресс-службе.

Проседание дорожного полотна, связанное с неисправностью шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора, произошло 20 октября на 1-м Муринском проспекте — в районе дома №29/20.

По информации пресс-службы городской администрации, к утру 21 октября были предприняты меры по ликвидации последствий ЧП. В первую очередь, акцент сделан на устранении угрозы для жизни и здоровья жителей соседних домов, предотвращении новых аварий на инженерных сетях, а также обеспечении безопасности дорожного движения и бесперебойного транспортного обслуживания в Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга.

Ранее в Петербурге несколько домов остались без газа и электричества после провала грунта.

