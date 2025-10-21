На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрнст: России надо задуматься об экспорте своего образа за рубеж

Эрнст предложил не «скромничать» и задуматься об экспорте образа России
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

России нужно перестать стесняться своих достижений и задуматься об экспорте своего образа за рубеж. Об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на Международном экспортном форуме «Сделано в России», передает ТАСС.

По его словам, говоря об экспорте культуры, стоит в первую очередь говорить об экспорте образа. Именно образ страны за рубежом — важнейшая составляющая, добавил он.

«Что выделило Соединенные Штаты Америки из Великой депрессии, помимо вступления во Вторую мировую войну? Создание Голливуда. Голливуд в значительной степени позволил Америке занять лидирующие позиции в 20 веке, потому что он продал образ этой страны, как страны мечты. И в значительной степени мы не дорабатываем по своему образу», — сказал он.

По словам Эрнста, России не надо «скромничать», а, наоборот, необходимо начать форматировать то, что у нас есть на международном уровне, показывать и гордиться этим.

Гендиректор Первого канала призвал перестать стесняться демонстрировать миру «стоящие вещи», подчеркнув, что Россия «во многих областях, и не только в области балета, впереди планеты всей».

19 октября режиссер Никита Михалков в документальном фильме, посвященном его 80-летию и показанном на телеканале «Россия», заявил, что поток зарубежного кино, пришедший в страну в 1990-е, был, по его мнению, не лучшего качества. При этом он отметил, что «снимает шляпу» перед американским кино, которое спасло Штаты в тяжелые времена.

Ранее Эрнст отверг идею Милонова о детском «Голубом огоньке».

