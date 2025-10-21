На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач поделилась советами, которые помогут быстро вылечить насморк

Врач Карасева: промывание поможет быстро вылечить насморк
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Использование сосудосуживающих капель в первые три дня поможет быстро вылечить насморк без риска для здоровья. Об этом RuNews24.ru рассказала фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева.

«Больше их применять не нужно, потому что потом наступит привыкание, и это вовсе не выгодно. После этого периода лучше переходить на другие средства или методы», — уточнила эксперт.

По ее словам, для уменьшения воспаления стоит также промывать нос солевыми растворами. Карасева отметила, что самостоятельное лечение может помочь избавиться от проблемы, однако, при продолжительном или осложненном течении заболевания важно обратиться к врачу.

Врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр, младший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ) Дмитрий Шубин до этого говорил, что народные методы лечения насморка могут не только не помочь, но и навредить здоровью. Так, например, прикладывания мешочка с солью или теплого яйца к носу могут усилить воспалительный процесс. По словам врача, не стоит также закапывать в нос сок растений (чеснока или лука), потому что они будут раздражать слизистую и могут вызвать ожоги. Кроме того, опасно промывать нос неподготовленной водой.

Ранее родителям объяснили, может ли насморк повлиять на слух у ребенка.

