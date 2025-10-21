На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путину рассказали о работе «Президентского медвежьего патруля»

Радионова: за 5 лет «Медвежий патруль» помог спасти более 25 медведей в Арктике
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала о работе проекта «Медвежий патруль», который в Арктике принято называть «Президентским медвежьим патрулем», сообщает ТАСС.

Светлана Радионова в ходе встречи с президентом доложила о ходе реализации проекта и о его успехах. Она отметила, что задача «Медвежьего патруля» — снизить количество конфликтных ситуаций между белыми медведями и человеком.

Глава ведомства отметила, что за пять лет удалось спасти более 25 особей. Была издана книга — пособие для тех, кто живет и работает в Арктике.

«Были конфликтные ситуации, кого-то мы даже в Москву доставляли самолетами, медвежонка, у нас такой случай был. Московский зоопарк и специалисты нам помогают», — добавила Радионова.

По ее словам, пособие помогает правильно вести себя в местах обитания хищника. Радионова подчеркнула, что на данный момент стоит гордиться результатом и проделанной работой.

Ранее стало известно, чем вызвано частое появление медведей в Подмосковье.

