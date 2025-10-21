Прокурор просит для лидера рок-группы «Пасека» 17 лет лишения свободы

Прокурор просит дать лидеру рок-группы «Пасека» Роману Медведкину 17 лет колонии за убийство. Об этом передает ТАСС.

В июне 2024 года Измайловский суд Москвы арестовал его по делу о покушении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и убийстве его знакомого Ивана Познякова.

Ему были предъявлены обвинения по статье «убийство двух и более лиц», а также по статье «покушение на преступление». По версии следствия, обвиняемый нанес Ивану Познякову девять ножевых ранений в область жизненно важных органов, а Щельцин получил не менее трех ножевых ранений.

Лидер группы «Пасека» Медведкин не признал вину по предъявленным обвинениям, заявив о готовности сотрудничать со следствием.

Конфликт произошел 8 июня 2024 года на Сиреневом бульваре в районе Измайлово. По словам менеджера группы Павла Жилова, Роман Медведкин «заступился за девушку» после этого Арсений Щельцин и Иван Позняков пошли на него «с агрессией».

