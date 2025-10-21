На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокурор просит для лидера рок-группы «Пасека» 17 лет лишения свободы

Обвинение требует для лидера группы «Пасека» Медведкина 17 лет лишения свободы
true
true
true
close
Телеграм-канал «Baza»

Прокурор просит дать лидеру рок-группы «Пасека» Роману Медведкину 17 лет колонии за убийство. Об этом передает ТАСС.

В июне 2024 года Измайловский суд Москвы арестовал его по делу о покушении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и убийстве его знакомого Ивана Познякова.

Ему были предъявлены обвинения по статье «убийство двух и более лиц», а также по статье «покушение на преступление». По версии следствия, обвиняемый нанес Ивану Познякову девять ножевых ранений в область жизненно важных органов, а Щельцин получил не менее трех ножевых ранений.

Лидер группы «Пасека» Медведкин не признал вину по предъявленным обвинениям, заявив о готовности сотрудничать со следствием.

Конфликт произошел 8 июня 2024 года на Сиреневом бульваре в районе Измайлово. По словам менеджера группы Павла Жилова, Роман Медведкин «заступился за девушку» после этого Арсений Щельцин и Иван Позняков пошли на него «с агрессией».

Ранее суд в Петербурге оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами