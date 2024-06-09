«Давай, убей еще и этого»: на главу «Цифровых платформ» напали с ножом, его друга зарезали Baza: на главу АНО «Цифровые платформы» Щельцина напали, его друга зарезали

Основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин задержан после нападения на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга. Первый находится в больнице, а второй скончался в скорой после девяти ударов ножом. Жена Щельцина рассказала «Газете.Ru» о подозрительном поведении Медведкина и его девушки, однако сам музыкант утверждает, что ему пришлось защищаться после того, как его спутницу оскорбили.

На главу АНО (Автономной некоммерческой организации) «Цифровые платформы» Арсения Щельцина напали в Москве, передало агентство ТАСС.

«В районе дома 1 по Сиреневому бульвару мужчина нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину», — сказал источник в правоохранительных органах.

Щельцин жив, его доставили в больницу по крайней мере с тремя ранениями в области туловища. Вместе с главой «Цифровых платформ» был его знакомый Иван Поздняков. Он получил не менее девяти ударов ножом и умер в машине скорой помощи.

Как сообщили агентству в пресс-службе управления МВД России, на Сиреневом бульваре две компании людей повздорили, конфликт перерос в драку, в результате которой один из участников потасовки нанес своим оппонентам множественные ножевые удары. Подозреваемый успел скрыться с места происшествия, но вскоре его задержали.

В полиции ТАСС уточнили, что речь идет о 47-летнем основателе рок-группы «Пасека» Романе Медведкине. После инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Суд изберет задержанному меру пресечения 10 июня.

Щельцин подтвердил агентству РИА Новости факт нападения.

Как началась потасовка

Как рассказала «Газете.Ru» жена пострадавшего Евгения Щельцина, на ее супруга напали недалеко от их дома в Северном Измайлово, пока он был на прогулке со своим другом. По ее словам, у их дома находится парк, везде развешаны камеры, в целом место спокойное. Нападение произошло 8 июня около 23:30, когда Щельцин провожал Позднякова до метро. Навстречу им шли мужчина и женщина, которые «вели себя как-то неадекватно, очень шумно».

«Соседи слышали очень громкие были крики «я тебя убью». Нападавший мужчина как-то сразу стал именно на Ивана агрессивно задираться, впоследствии просто на него напал и нанес множественные ножевые ранения. Арсений пытался его как-то отогнать, как-то защитить друга. Получил три ножевых ранения, одно почти до сердца», — рассказала жена Щельцина.

Она уточнила, что после произошедшего пара скрылась в соседнем доме. Полиции удалось их вычислить по камерам видеонаблюдения: в три часа ночи задержали злоумышленника, а позднее и его спутницу. Щельцина предположила, что задержанные находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Сейчас Арсений находится в больнице в послеоперационный период. Его жизни ничего не угрожает, слава богу, идет на поправку. [Врачи] дают положительные перспективы. Конечно, в шоке находится от того, что друг не выжил. У друга видимо были несовместимые с жизнью ранения. Потому что на том месте я сейчас была — там просто огромная лужа крови, в мой рост», — добавила женщина.

Причина конфликта

Менеджер рок-группы «Пасека» Павел Жилов подтвердил «Газете.Ru» информацию об участии Медведкина в конфликте. В беседе с Telegram-каналом Zvezdanews представитель коллектива сообщил, что музыкант во время инцидента заступался за девушку:

«У него на словах проскакивает вспыльчивость, но не настолько, чтобы нападать на человека с ножом. По моей информации, Медведкин защищался».

По данным Shot, в адрес девушки основателя «Пасеки»— 33-летней Марины — стали поступать ругательства. По словам музыканта, драка началась после нападения на него, Щельцин и Поздняков избивали его вдвоем, поэтому он достал нож и начал защищаться.

Как написал Shot со ссылкой на неназванных близких главы АНО, Марина всячески подталкивала Медведкина к агрессивным действиям в адрес мужчин.

Как сообщил Telegram-канал Baza, ссора возникла из-за того, что Щельцин увидел, как Медведкин с подругой что-то искали на детской площадке. Мужчина и его друг подумали, что те делают или ищут закладки. Согласно публикации, после того как музыкант несколько раз ударил Позднякова ножом, Марина произнесла фразу «давай, убей еще и этого». Именно тогда рокер якобы накинулся на Щельцина.