Гид рассказал, как семья Усольцевых могла потеряться в тайге

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге в Красноярском крае, могла оказаться в ловушке. Об этом aif.ru сообщил туристический гид Алексей Исиченко.

По его словам, на маршруте Усольцевых в тайге были достаточно опасные ловушки. В гористом районе, куда они отправились, есть россыпи гигантских валунов и провалы, глубина которых может достигать пяти метров.

«Там можно легко... упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды. Ориентирами являются только камни, поэтому заблудиться при тумане и дожде может даже подготовленный человек», — поделился Исиченко.

Он добавил, что подобные ловушки в виде провалов и большое количество камней делают обнаружение пропавших практически невозможным в случае, если они сбились с пути.

Исиченко уточнил, что в 2019 году в районе, где пропала семья Усольцевых, также пропал человек. От него не нашли вообще ничего, никаких следов.

Представитель регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщил РИА Новости, что поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело.

