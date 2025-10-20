МИД Таиланда заверил иностранцев в безопасности посещения королевства

Таиланд по-прежнему является безопасным местом для иностранцев, несмотря на участившиеся случаи похищения россиян с последующим вывозом в Мьянму, где их заставляют работать в мошеннических колл-центрах. Об этом сообщили ТАСС в МИД королевства.

«Таиланд остается безопасным и гостеприимным местом для туристов из всех стран, включая Россию», — заявили в ведомстве

По словам представителя МИД, власти Таиланда уделяют большое внимание благополучию всех посетителей королевства. Отмечается, что для обеспечения безопасности туристов им следует отслеживать официальные источники информации и оставаться бдительными, когда им предлагают услуги или работу.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Мьянме и Камбодже освободили из рабства 3,5 тыс. человек. Среди вызволенных силовиками оказались более ста девушек из стран СНГ, которые приехали в Таиланд, чтобы работать моделями. Мошенники, притворявшиеся модельными агентами, заманивали девушек, чтобы затем продать их на органы или заставить работать сотрудницами мошеннических колл-центров.

15 октября в Мьянме расчленили на органы 27-летнюю участницу «Голоса» из Белоруссии. Известно, что она добровольно отправилась в Таиланд, поверив в предложение о работе моделью.

Ранее дипломат рассказал, что делать при попадании в рабство в Мьянме.