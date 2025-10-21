Врач рассказала, до какого возраста детям нельзя давать сладкое

В рационе детей до трех лет не должно быть продуктов с содержанием сахара. Если начать кормить их сладким в таком раннем возрасте, в будущем они начнут отказываться от нормальной еды и приобретут на всю жизнь неправильные пищевые привычки, рассказала НСН врач-диетолог Марина Макиша.

Врач подчеркнула, что пищевое поведение ребенка формируется с рождения. Так, в первый год в рацион малышей начинают вводить прикорм – это делается строго по регламенту до трех лет.

«Родители должны постараться уберечь ребенка до трех лет от сладкого. Это дофаминовая стимуляция для мозга, дети потом отказываются есть нормальную еду, потому что она им не интересна», — подчеркнула врач.

С трех лет, по ее словам, ребенок уже может садиться за стол со взрослыми, но нужно продолжать контролировать его пищевые привычки, делая акцент на потреблении овощей, белка. Особенно бдительными родители должны оставаться до семи лет, чтобы у ребенка выработался осознанный здоровый подход к питанию. В противном случае впоследствии его будет непросто «оторвать» от конфет, предупредила диетолог.

В подростковом возрасте – в 12-14 лет – особое внимание врач посоветовала уделять девочкам. Обычно это то время, когда дети начинают совершать массу ошибок в стремлении к похудению, в результате чего наносят здоровью серьезный вред, пояснила специалист. Она призвала не допускать диеты и голодовки, а также научить ребенка не заедать стресс.

Напомним, среди детей теперь часто встречается скрытый вид ожирения – саркопеническое, при котором внешне они могут выглядеть стройными, но при этом иметь тело стареющего взрослого со снижением мышечной массы. Как рассказала старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Павловская, из 1,6 тыс. пациентов в возрасте от 5 до 17 лет саркопеническое ожирение имеют 77%, причем у мальчиков оно встречается почти в полтора раза чаще, чем у девочек.

Ранее врач назвала главные причины ожирения у детей.