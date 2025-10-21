На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Митрошиной подтвердил задержание юристов, которые якобы обманули ее на 56 млн рублей

Адвокат Мушаилов подтвердил задержание юристов, якобы обманувших блогера Митрошину на 56 млн рублей
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщил, что два юриста обманули блогершу Александру Митрошину на 56 млн рублей, обещая вычеркнуть из «черных списков» Интерпола и администрации президента РФ. Ее действующий защитник Михаил Мушаилов в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что адвокаты были задержаны.

«К сожалению, комментарий по данной ситуации мы давать не можем, потому как в такую столь неприятную ситуацию попали наши коллеги-адвокаты. И с точки зрения этики мы бы не хотели, конечно, комментировать данную ситуацию и не будем этого делать. Однако можем подтвердить, что действительно этот факт состоялся. К великому сожалению, их задержали», — сказал он.

21 октября Telegram-канал Baza написал, что бывшие юристы Александры Митрошиной обманули блогершу на 56 млн рублей. По данным канала, в 2022 году налоговая начала проверку в отношении Митрошиной, поэтому она наняла юристов Алису Волхову и Ольгу Гольцеву, чтобы разобраться с долгами. Уточняется, что весной 2023 года блогерша узнала о возбуждении против нее уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов, но юристы заверили, что все решат — в итоге Митрошиной пришлось оплатить все долги, а помощницы выдали прекращение преследования за свои заслуги.

Летом 2023, пишет Baza, Волхова предложила сделать блогерше гражданство Вануату, чтобы путешествовать без виз, и попросила заплатить за него 11 млн рублей. Как говорится в посте, вскоре женщина заявила, что гражданство сделать не получится, потому что Митрошина якобы находится в «черном списке» Интерпола — при этом деньги за услугу остались у юристов.

По информации Baza, зимой 2024 года, счет блогерши снова заблокировали за долги, поэтому адвокаты предложили на время разбирательств обезопасить от блокировки оставшиеся средства и перевести им более 40 млн. Добавляется, что, когда Митрошина захотела вернуть деньги, Волхова и Гольцева объяснили, что «все ушло на решение проблем». Канал утверждает, что в мае того же года женщины убедили блогершу, что она попала в «черный список» администрации президента, поэтому нужно заплатить еще пять млн рублей, чтобы «договориться».

По данным издания, спустя время Митрошина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию — против Волховой и Гольцевой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, они признали вину и находятся под домашним арестом.

Ранее адвокат Митрошиной рассказал, чем она занимается под домашним арестом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами