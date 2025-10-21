Адвокат Митрошиной подтвердил задержание юристов, которые якобы обманули ее на 56 млн рублей

Telegram-канал Baza сообщил, что два юриста обманули блогершу Александру Митрошину на 56 млн рублей, обещая вычеркнуть из «черных списков» Интерпола и администрации президента РФ. Ее действующий защитник Михаил Мушаилов в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что адвокаты были задержаны.

«К сожалению, комментарий по данной ситуации мы давать не можем, потому как в такую столь неприятную ситуацию попали наши коллеги-адвокаты. И с точки зрения этики мы бы не хотели, конечно, комментировать данную ситуацию и не будем этого делать. Однако можем подтвердить, что действительно этот факт состоялся. К великому сожалению, их задержали», — сказал он.

21 октября Telegram-канал Baza написал, что бывшие юристы Александры Митрошиной обманули блогершу на 56 млн рублей. По данным канала, в 2022 году налоговая начала проверку в отношении Митрошиной, поэтому она наняла юристов Алису Волхову и Ольгу Гольцеву, чтобы разобраться с долгами. Уточняется, что весной 2023 года блогерша узнала о возбуждении против нее уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов, но юристы заверили, что все решат — в итоге Митрошиной пришлось оплатить все долги, а помощницы выдали прекращение преследования за свои заслуги.

Летом 2023, пишет Baza, Волхова предложила сделать блогерше гражданство Вануату, чтобы путешествовать без виз, и попросила заплатить за него 11 млн рублей. Как говорится в посте, вскоре женщина заявила, что гражданство сделать не получится, потому что Митрошина якобы находится в «черном списке» Интерпола — при этом деньги за услугу остались у юристов.

По информации Baza, зимой 2024 года, счет блогерши снова заблокировали за долги, поэтому адвокаты предложили на время разбирательств обезопасить от блокировки оставшиеся средства и перевести им более 40 млн. Добавляется, что, когда Митрошина захотела вернуть деньги, Волхова и Гольцева объяснили, что «все ушло на решение проблем». Канал утверждает, что в мае того же года женщины убедили блогершу, что она попала в «черный список» администрации президента, поэтому нужно заплатить еще пять млн рублей, чтобы «договориться».

По данным издания, спустя время Митрошина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию — против Волховой и Гольцевой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, они признали вину и находятся под домашним арестом.

Ранее адвокат Митрошиной рассказал, чем она занимается под домашним арестом.