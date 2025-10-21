На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинского экс-худрука театра заподозрили в насилии в отношении студенток

Экс-худруку Молодого театра Билоусу объявили о подозрении в сексуальном насилии
НПУ

Бывшему худруку киевского Молодого театра Андрею Билоусу объявили о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на полицию.

По данным следствия, преподаватель и заведующий кафедрой университета имени Карпенко-Карого с 2017 года якобы использовал свое служебное положение для принуждения студенток к интимным отношениям без их согласия.

Правоохранители задокументировали случаи в отношении пяти потерпевших, среди которых, по информации следствия, есть несовершеннолетняя.

Билоусу грозит арест и до 10 лет лишения свободы.

Как пишет «Страна», ранее студенты и актеры выходили на акцию с требованием уволить руководителя кафедры. Сам Билоус отрицает выдвинутые против него обвинения.

В сентябре в Англии учитель математики пожизненно лишился возможности преподавать после развращения несовершеннолетней. Известно, что 26-летний педагог по имени Валид Насир преподавал математику в одной из школ графства Суррей. В какой-то момент он стал общаться с 16-летней школьницей, которой отправлял сообщения непристойного характера.

Ранее в Москве художника приговорили к 11 годам тюрьмы за совращение учениц.

