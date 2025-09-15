Учителя математики поймали после попытки снять номер вместе со школьницей

В Англии учитель математики лишился возможности преподавать пожизненно после развращения несовершеннолетней. Об этом сообщает The Mirror.

26-летний педагог по имени Валид Насир преподавал в одной из школ графства Суррей математику. В какой-то момент он стал общаться с 16-летней школьницей, которой отправлял сообщения непристойного характера.

Позже вместе с девушкой он приехал в отель, где попросил зарегистрировать их в номере с одной двуспальной кроватью. У сотрудника возникли подозрения, поэтому он обратился в правоохранительные органы.

Сначала мужчина все отрицал и просил знакомого дать ложные показания, но сообщения указывали на его вину. Позже он признался в трех случаях сексуального насилия над несовершеннолетней.

В результате педагог стал фигурантом уголовного дела. Ответственное за педагогическую деятельность на территории страны ведомство назвало его поведение грубым нарушением доверия.

«Комиссия постановила, что его проступок влечет за собой пожизненное отстранение от преподавания», – сообщается в публикации.

Учителю удалось избежать тюремного заключения. Его приговорили к условному сроку.

Ранее в Москве художника приговорили к 11 годам тюрьмы за совращение учениц.