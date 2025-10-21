В Туле женщина попыталась отобрать у подростка велосипед и разбила ему губу

В Туле подросток получил удар в челюсть от незнакомой женщины. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Тула Жесть».

Конфликт между взрослой женщиной и ребенком произошел днем на улице Кабакова. Судя по записи, женщина остановила школьника около киоска и схватилась за руль велосипеда. Она пыталась отобрать его у подростка, а затем ударила несовершеннолетнего кулаком в лицо.

«Теперь [женщина] хочет уйти от ответственности», — говорится в публикации.

В настоящее время сотрудники ОП «Привокзальный» УМВД России по городу Туле проводят проверку по факту инцидента. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого белгородка распылила перцовый баллончик в глаза 14-летней школьнице. В результате потерпевшая с химическим ожогом глаз была доставлена в медицинское учреждение. Состояние подростка оценили как удовлетворительное. Нападавшей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин дважды напал на подростка из-за пакета с продуктами.