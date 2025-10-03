На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин дважды напал на подростка из-за пакета с продуктами

В Сыктывкаре мужчина дважды напал на мальчика из-за пакета с продуктами
true
true
true
close
Shutterstock

В Сыктывкаре 33-летнего местного жителя признали виновным в разбойном нападении на ребенка. Об этом сообщает издание «Про Город Сыктывкар».

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Согласно материалам дела, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на 12-летнего мальчика и отобрал у него пакет с едой. В ситуацию вмешался случайный прохожий, который потребовал у преступника вернуть ребенку его вещи. Злоумышленник вернул пакет, но от мальчика не отстал. Он выждал, пока защитник ребенка уйдет, и проследовал за несовершеннолетним в подъезд. Там он снова завладел пакетом, в котором лежали продукты и телефон матери мальчика.

Ребенок оказывал мужчине активное сопротивление и кричал. Его крики привлекли внимание одного из квартирантов. Тот вступился за ребенка и вновь заставил преступника вернуть пакет.

Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Петербурге раскрыли разбойное нападение на бизнесмена и кражу 4,6 млн рублей.

