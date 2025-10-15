Белгородка распылила перцовый баллончик в глаза школьнице, она получила ожог

В Белгороде 14-летней школьнице в глаза распылили перцовый баллончик, она попала в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городском парке на спортивной площадке. Предварительно, девочка находилась там в компании других подростков, и между ними произошла ссора. В это время мимо проходила 20-летняя девушка, которая без видимой причины подошла к компании и распылила перцовый баллончик в лицо школьнице.

В результате потерпевшая с химическим ожогом глаз была доставлена в медицинское учреждение. Состояние подростка оценили как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. Нападавшей грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее подростки в Приморье залили водителя из перцового баллончика в ответ на замечание.