На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белгородка распылила перцовый баллончик в глаза школьнице, она получила ожог

В Белгороде девушка распылила школьнице в глаза перцовый баллончик
true
true
true
close
Depositphotos

В Белгороде 14-летней школьнице в глаза распылили перцовый баллончик, она попала в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городском парке на спортивной площадке. Предварительно, девочка находилась там в компании других подростков, и между ними произошла ссора. В это время мимо проходила 20-летняя девушка, которая без видимой причины подошла к компании и распылила перцовый баллончик в лицо школьнице.

В результате потерпевшая с химическим ожогом глаз была доставлена в медицинское учреждение. Состояние подростка оценили как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. Нападавшей грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее подростки в Приморье залили водителя из перцового баллончика в ответ на замечание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами