«Впадать в спячку»: в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой

Депутат Бессараб выступила против сдвига начала рабочего дня зимой
Depositphotos

В России не нужно сдвигать начало рабочего дня зимой, так как это грозит путаницей и новыми проблемами. При необходимости работодатели сами могут принять решение об изменении графика сотрудников, но предоставлять такое право регионам нельзя, так как опыт прошлых лет с переводом часов уже показал свою неэффективность, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что в прошлом время постоянно переводили на летнее и зимнее, что требовало больших затрат из бюджета, а также заставляло людей долго привыкать к новому режиму. В итоге было принято единое решение о распределении времени по часовым поясам, а рабочий день условно определён на период с 8:00 до 17:00. При этом Бессараб согласилась, что такой подход может быть не всегда удобным, но подчеркнула, что он более логичен.

«Не думаю, что регионам нужно дать возможность сдвигать рабочий день. А что мы будем делать там, где полярная ночь? Будем сразу уходить в отпуск или впадать в спячку? Я думаю, что это создаст дополнительную чехарду», — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что сегодня работодатели в тех или иных ситуациях могут сами принимать решения о графике сотрудников и идти им навстречу – например, менять режим труда после каких-то мероприятий и событий, чтобы работники приступали к своим обязанностям отдохнувшими.

Напомним, до этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в России регионы должны получить право сдвигать рабочий день в зимнее время года. Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке, на Севере, в Москве и Санкт-Петербурге можно было бы сдвигать на час время начала рабочего дня, хотя бы просто, чтобы видеть дневной свет. Даванков добавил, что инициативу могут выдвинуть в текущую сессию ГД.

Ранее врач объяснил, почему сдвигать рабочий график зимой не имеет смысла.

