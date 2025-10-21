Врач объяснил, почему сдвигать рабочий график зимой не имеет смысла

В России хотят предоставить регионам право по своему усмотрению сдвигать рабочий график зимой из-за изменения времени светового дня. Хотя при солнечном свете пробуждение действительно происходит легче, каждый человек имеет также свой циркадный ритм, и простым сдвигом начала рабочего дня его не изменить, рассказал 360.ru терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач объяснил, что в темноте у людей вырабатывается мелатонин, который отвечает за сонливость, поэтому зимой просыпаться становится сложнее – происходит нарушение физиологического ритуала организма. Однако организм сохраняет сформированный за лето циркадный ритм, поэтому если он привык просыпаться в период с 6 до 7 утра, то даже если подъем сдвинуть на 9 утра, пробуждаться организм будет именно в это время, считает медик.

«Мы должны возвращаться домой тоже не поздно. Сидеть до девяти вечера на работе — это малопродуктивно, — добавил Кондрахин. — Организм не справится. Он встал поздно, но рассчитан так, что привык работать, например, от шести до четырех или до пяти. А мы говорим — нет, теперь мы встаём позже, но работаем дольше».

В качестве более эффективного способа решить проблему он назвал применение специальных ламп, которые имитируют солнечный свет и сами загораются в установленное время. Они помогают организму начать вырабатывать кортизол, способствующий естественному пробуждению, пояснил специалист. Он также напомнил, что существовавшая в прошлом практика перевода часов на зимнее и летнее время себя не оправдала, так как за полгода человек успевает выработать свою привычку и циркадный ритм, который потом приходится с трудом перестраивать.

Напомним, до этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в России регионы должны получить право сдвигать рабочий день в зимнее время года. Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке, на Севере, в Москве и Санкт-Петербурге можно было бы сдвигать на час время начала рабочего дня, хотя бы просто, чтобы видеть дневной свет. Даванков добавил, что инициативу могут выдвинуть в текущую сессию ГД.

Ранее были установлены последствия длительного нарушения циркадных ритмов.