В Мексике застрелили мэра города Писафлорес

Universal: неизвестные застрелили мэра мексиканского города Писафлорес
Depositphotos

Мэра мексиканского города Писафлорес Мигеля Бахена Солорсано напротив его дома. Об этом сообщает газета Universal.

Источник сообщил, что к жилью политика подъехали неизвестные и выстрелили в него. В данный момент дом убитого оцеплен.

«Солорсано получил несколько пулевых ранений, и, несмотря на то, что родственники немедленно доставили его в больницу, врачи подтвердили, что он уже не подавал признаков жизни», — говорится в публикации.

Информации о задержании подозреваемых в данный момент не поступало.

Недавно в Подмосковье силовики задержали мужчину, застрелившего в 2002 году директора «гагаринского» лицея Вадима Мениса. Один из свидетелей уже опознал киллера. Пойман и его соучастник. Обвиняемых поместили в СИЗО. При каких обстоятельствах убили заслуженного учителя России, кто его пытался спасти и кто мог быть заказчиком — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Хабаровском крае нашли тело сотрудника мэрии, призывавшего убивать бойцов СВО.

