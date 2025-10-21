В Мексике застрелили мэра города Писафлорес

Мэра мексиканского города Писафлорес Мигеля Бахена Солорсано напротив его дома. Об этом сообщает газета Universal.

Источник сообщил, что к жилью политика подъехали неизвестные и выстрелили в него. В данный момент дом убитого оцеплен.

«Солорсано получил несколько пулевых ранений, и, несмотря на то, что родственники немедленно доставили его в больницу, врачи подтвердили, что он уже не подавал признаков жизни», — говорится в публикации.

Информации о задержании подозреваемых в данный момент не поступало.

