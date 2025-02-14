В Хабаровском крае нашли тело сотрудника мэрии, призывавшего убивать бойцов СВО

Сотрудника мэрии Николаевска-на-Амуре Хабаровского края Артема Примака, который призывал расправляться с бойцами специальной военной операции, нашли мертвым под окнами многоэтажного дома. Об этом написал Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, прохожие заметили мужчину без признаков жизни рядом с домом, в котором он не прописан. Они вызвали бригаду скорой помощи, но прибывшие врачи не смогли реанимировать горожанина. Позже выяснилось, что погибшим был 44-летний чиновник.

Как утверждает Amur Mash, недавно против Примака возбудили уголовное дело об экстремизме. Он публично заявлял, что нужно уничтожать военных, которые возвращаются с Украины. Впоследствии он раскаялся и записал видео с извинениями. Примак объяснил, что стал жертвой проукраинских медиа-ресурсов.

В январе ФСБ задержала хабаровчанку за сбор сведений для разведки Украины. Она через мессенджер связалась с представителями ГУР МО Украины, чтобы помочь им собирать сведения о сотрудниках правоохранительных органов России и объектах гражданской и военной инфраструктуры. Женщину заключили под стражу.

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