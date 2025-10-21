Парфюмеры дали советы по выбору духов

При выборе духов важно ориентироваться на собственные предпочтения, потому что ароматы являются инструментом самопрезентации. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных парфюмеров.

Важно также правильно определить роль ароматов — в офис, на повседневность, спорт, вечер или для путешествия. Так, например, для офиса подойдут чистые ноты, умеренная интенсивность, короткий шлейф, на повседневность — цветочно-древесные, цитрусовые акценты, на вечер — ориентальные, шипровые, кожаные.

«Наносите аромат на сухую кожу в пульсовые точки (за ушами, на шею, запястья, сгибы локтей, под коленями) — тепло крови помогает пирамиде раскрыться слоями», — добавили в сообщении.

Парфюмер Екатерина Сиордия до этого говорила, что свежие и зеленые ноты в мужском парфюме могут ассоциироваться у женщин с бодростью, движением и придать образу спортивность и молодость, древесные — подчеркнут уравновешенность, надежность и внутреннюю силу. По ее словам, есть сочетания, которые вызывают ряд ассоциаций у женского пола. Например: ноты кожи и амбры ассоциируются с роскошью, достатком и щедростью мужчины.

