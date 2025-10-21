На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Парфюмеры дали советы по выбору духов

Pravda.Ru: цветочно-древесные ароматы подойдут на повседневность
true
true
true
close
Shutterstock

При выборе духов важно ориентироваться на собственные предпочтения, потому что ароматы являются инструментом самопрезентации. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных парфюмеров.

Важно также правильно определить роль ароматов — в офис, на повседневность, спорт, вечер или для путешествия. Так, например, для офиса подойдут чистые ноты, умеренная интенсивность, короткий шлейф, на повседневность — цветочно-древесные, цитрусовые акценты, на вечер — ориентальные, шипровые, кожаные.

«Наносите аромат на сухую кожу в пульсовые точки (за ушами, на шею, запястья, сгибы локтей, под коленями) — тепло крови помогает пирамиде раскрыться слоями», — добавили в сообщении.

Парфюмер Екатерина Сиордия до этого говорила, что свежие и зеленые ноты в мужском парфюме могут ассоциироваться у женщин с бодростью, движением и придать образу спортивность и молодость, древесные — подчеркнут уравновешенность, надежность и внутреннюю силу. По ее словам, есть сочетания, которые вызывают ряд ассоциаций у женского пола. Например: ноты кожи и амбры ассоциируются с роскошью, достатком и щедростью мужчины.

Ранее парфюмер рассказала, как тренировать обоняние.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами