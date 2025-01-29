Парфюмер рассказала, как тренировать обоняние

Для тренировки обоняния нужно пытаться разбирать запахи на нюансы и смешивать их между собой. Об этом «Москве 24» рассказала парфюмер Екатерина Сиордия.

По ее словам, прежде всего стоит стараться подмечать запахи, которые ежедневно окружают нас, например, природы, еды. Она отметила, что в каждом из них можно найти свои нюансы.

После этого она советует начать обращать внимание на продукты, которые богаты ольфакторной пирамидой, среди них — чаи, вина и сыры. Следующим этапом станет погружение в парфюмерию.

«И тут есть самое простое упражнение, которое я тоже выполняю: надо взять какое-то, желательно натуральное, сырье, например, масло розы, и развести его во флакончике до определенной концентрации, чтобы оно не слишком резко пахло. В течение дня этот флакончик нужно носить с собой и время от времени вдыхать, чтобы максимально записать аромат в свою внутреннюю парфюмерную библиотеку», — сказала Сиордия.

Последним этапом станет навык сочетания и смешивания запахов, заключила она.

Парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, парфюмерный эксперт и ментор Александра Глюк до этого говорила, что ароматы мяты, вербены, имбиря и пачули помогут настроиться на работу и взбодриться. Она уточнила, что они могут придать ясности мышлению.

Ранее парфюмер рассказала, какие ароматы подойдут для первого свидания.