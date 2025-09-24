Парфюмер рассказала, какие мужские ароматы нравятся женщинам

Свежие и зеленые ноты в мужском парфюме могут ассоциироваться у женщин с бодростью, движением и придать образу спортивность и молодость, древесные — подчеркнут уравновешенность, надежность и внутреннюю силу. Об этом kp.ru рассказала парфюмер Екатерина Сиордия.

«Конечно, у всех людей вкусы разные, невозможно найти аромат, который нравился бы абсолютно всем. Но есть сочетания, которые действительно вызывают ряд ассоциаций у женского пола. Например: ноты кожи и амбры ассоциируются с роскошью, достатком и щедростью мужчины», — добавила эксперт.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал газете «Известия», что парфюмерные бренды в последнее время активно внедряют унисекс-ароматы. Чтобы угодить широкой аудитории, производители отказываются от ярких «женских» и «мужских» акцентов, что приводит к созданию усредненных композиций.

Сиордия отметила, что перед покупкой важно оценить, оригинальный товар перед вами или подделка. По ее словам, его цена должна соответствовать заявленной брендом, упаковка и флакон — быть целыми и выполненными из качественных материалов. Она также порекомендовала покупать парфюм только в проверенных магазинах.

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал «Газете.Ru», что некоторые компоненты в парфюмерной продукции могут представлять потенциальный риск для здоровья, и потребителям важно обращать внимание на их наличие в составе продукции.

