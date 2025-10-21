В сервисе «Яндекс Go» в 2026 году появится общественный транспорт

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гендиректор Аникин: в 2026 году в «Яндекс Go» появится общественный транспорт
Александр Вильф/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Генеральный директор «Яндекс Такси» Александр Аникин заявил в интервью РБК, что в 2026 году в сервисе «Яндекс Go» появится общественный транспорт.

По словам Аникина, компания рассматривает внедрение общественного транспорта как один из вариантов развития сервиса.

«Мы уже довольно давно понимаем, что у человека нет задачи поехать на такси, задача, как правило, добраться из точки А в точку Б. Ее можно решить по-разному», — пояснил гендиректор «Яндекс Такси».

Функция построения маршрута на общественном транспорте была добавлена около года назад. Сейчас эту функцию просматривают несколько миллионов человек в неделю, отметил Аникин.

Он уточнил, что в сервисе уже можно пополнить карту «Тройка», оплатить аэроэкспресс, в Ярославле и Великом Новгороде оплатить проезд в автобусе через Bluetooth или QR-код.

3 октября в сервисе «Яндкес Go» сообщили, что российские компании смогут заказать трансфер для бизнеса через приложение.

В компании отметили, что в сервисе можно указать маршрут, дату и номер рейса, а после алгоритмы начнут отслеживать статус перелета, чтобы подать машину ко времени посадки. В случае задержки или отмены рейса время подачи автоматически скорректируется.

Ранее Яндекс запустил программу лояльности для всех пользователей.

