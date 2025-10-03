На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские компании смогут заказать трансфер в Яндекс Go для бизнеса

В Яндекс Go для бизнеса появился предзаказ трансфера
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Российские компании смогут заказать поездки сотрудников из аэропорта или вокзала и обратно с помощью услуги «Трансфер» в Яндекс Go для бизнеса, сообщает пресс-служба сервиса.

В компании отметили, что в сервисе можно указать маршрут, дату и номер рейса, а после алгоритмы начнут отслеживать статус перелета, чтобы подать машину ко времени посадки. В случае задержки или отмены рейса время подачи автоматически скорректируется.

Также, когда пассажир приземлится, ему придет сообщение с информацией о заказе. Предварительно можно заказать услугу встречи в зале прилета с табличкой или у багажной ленты.

В компании отметили, что оплата трансфера производится с корпоративного счета компании, который используется и для других сервисов. Услуга доступна во всех городах России. В будущем она появится в 120 странах, среди которых Армения, Арабские Эмираты, Китай, Нидерланды, ЮАР и другие.

