В Югре сборщик шишек застрелил человека, перепутав его с медведем

RT: в ХМАО мужчина застрелил в лесу человека, перепутав его с медведем

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре мужчина в лесу застрелил человека, перепутав его с медведем. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

«33-летний житель Сургутского района пошёл собирать кедровые шишки, при себе у него было охотничье ружье. Его собака стала в сумерках лаять на кого-то», — говорится в публикации.

Мужчина выстрелил, подумав, что рядом находился дикий зверь. Оказалось, что рядом с ним находился такой же сборщик шишек. 35-летний пострадавший скончался на месте.

В отношении стрелявшего заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

22 сентября издание Metro сообщало, что солдат в Англии 7 раз выстрелил в напарника, думая, что патроны холостые.

При штурме помещения военный открыл огонь по напарнику, который играл роль охранника. Сначала происходящее приняли за часть симуляции, пока не стало ясно, что сослуживец ранен по-настоящему. Пули попали в грудь и руки военнослужащего. Его спас бронежилет, но полученные травмы оказались тяжелыми и привели к увольнению из армии по состоянию здоровья.

Военный суд приговорил бойца элитного подразделения специального назначения к штрафу в £5000 и условному тюремному заключению.

Ранее американец ранил друга в голову из винтовки, когда проверял прочность шлема.