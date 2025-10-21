Этиловый спирт хотят запретить в Евросоюзе

В Евросоюзе могут запретить этанол из-за опасений по поводу рака

Европейское агентство по химикатам (ECHA) может отнести этиловый спирт (этанол) к канцерогенным веществам, что приведет к запрету его применения в медицинских учреждениях. Об этом сообщила газета Financial Times.

В материале говорится, что 10 октября одна из рабочих групп ECHA опубликовала внутреннюю рекомендацию, в которой этанол был назван токсичным веществом, повышающим риск развития рака и осложнений при беременности.

Комитет агентства по изучению активных биоцидных веществ проведет заседание с 24 по 27 ноября, на котором агентство примет решение и направит свои рекомендации Еврокомиссии.

В данный момент средства для дезинфекции на спиртовой основе признаны безопасными на территории ЕС и с 90-х годов включены в список основных лекарственных средств ВОЗ.

