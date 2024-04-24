Россиянам рассказали, почему после мойки машины можно ослепнуть и стать бесплодным

Использование автохимии (очистителей, полиролей, автошампуней и др.) может быть опасно для здоровья. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал врач-дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский.

«Многие средства, относящиеся к автохимии, опасны для здоровья человека. Есть производители, которые для удешевления производства используют разновидность этанола, метиловый или изопропиловый спирты. При распылении по стеклу жидкость стекает и попадает в воздухозаборники, а пары спиртов — в салон машины, оседая на стеклах, различных поверхностях и в конце концов на стенках легких человека. После поездки в «чистой» машине водители и пассажиры жалуются на головокружение, тошноту, головную боль. Регулярное вдыхание этих паров приводит к хроническим проблемам с нервной и сердечно-сосудистой системой», — предупредил врач.

Ходаковский также отметил, что опаснее всего для человека метанол, поскольку приводит к проблемам со зрением (вплоть до слепоты) и нарушает работу мозга. Метанол запрещен к использованию с 2000 года, но на авторынке его до сих пор применяют в антифризах, очистителях и т.д.

По словам специалиста, в составе практически любого моющего средства для машины также встречаются поверхностно-активные вещества (ПАВ). Их накопление в организме мужчин приводит к бесплодию.

Врач посоветовал перед использованием моющих средств надевать перчатки, очки, респиратор, а также внимательно читать этикетки.

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