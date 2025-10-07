На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали не обновлять резюме и откликаться на вакансии просто так

HR-эксперт Пак: у работодателя могут возникнуть вопросы, если сотрудник обновляет резюме
Shutterstock/djrandco

На рынке труда наблюдается тенденция, когда сотрудники, не планирующие сменить работу, обновляют свои резюме на платформах поиска вакансий. Формально это объясняется просто: они хотят «мониторить рынок», понимать стоимость своих навыков и сравнивать зарплаты с предложениями конкурентов. Однако такая активность искажает картину на рынке труда, рассказала «Газете.Ru» Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

«Работодатели, увидев новые анкеты, приглашают кандидатов на интервью и нередко получают отказ. В результате количество откликов растет, но число действительно заинтересованных в смене работы соискателей сокращается. Компании испытывают трудности с поиском персонала, жалеют о потраченном времени, а сами сотрудники создают между собой искусственную конкуренцию, которая в итоге не приносит пользы ни одной из сторон», — объяснила она.

По словам эксперта, ситуация осложняется тем, что обновление резюме действующим членом команды может по-разному восприниматься внутри компании.

«В лучшем случае, руководитель конструктивно обсудит с сотрудником его ожидания, предложит новые карьерные возможности или пересмотрит условия. В худшем же — решит, что работник утратил лояльность и ему нельзя доверять ключевые проекты. Такой шаг, продиктованный даже простым интересом к рынку, может вызвать вопросы у руководства, особенно при отсутствии у сотрудника каких-либо внешних признаков неудовлетворенности работой», — рассказала Пак.

Она отметила, что собеседования действительно полезны для поддержания навыка самопрезентации. Однако существуют и другие, менее рискованные способы тренировки.

«Например, можно выступать на совещаниях, готовить презентации и отчеты, рассказывать коллегам и руководству о реализованных проектах. Эти активности развивают те же навыки, что и собеседования, но не несут риска испортить отношения с работодателем. Более того, открытая демонстрация своих успехов внутри компании может напрямую повлиять на карьерный рост, поскольку руководство увидит, что сотрудник умеет доносить результаты и готов к более высокой должности», — сказала эксперт.

Пак отметила, что современные технологии упрощают подготовку к собеседованиям и помогают развить способность эффектно демонстрировать свои сильные стороны.

«Сегодня достаточно задать системе искусственного интеллекта запрос вроде: «Проведи со мной собеседование на должность маркетолога, программиста или финансового аналитика», чтобы получить реалистичный сценарий диалога с HR-специалистом. Это помогает снять психологическое напряжение и лучше подготовиться к реальной встрече, не привлекая к процессу живых работодателей и не создавая ложных ожиданий на рынке», — добавила специалист.

По мнению эксперта, есть смысл ходить на собеседования, если вы действительно рассматриваете смену работы в ближайшие месяцы, так как не видите карьерных перспектив на текущем месте или хотите узнать больше о конкретной компании или отрасли.

«В любом случае стоит сначала взвесить все за и против и четко определить свои цели, прежде чем обновлять резюме или принимать приглашение на собеседование», — резюмировала Пак.

