В Астраханской области на тушение склада направили пожарный поезд

Склад горит на площади 12 тыс. кв. м в Астраханской области
МЧС России

Крупный пожар охватил склад с пластиковыми трубами в Астраханской области. Общая площадь возгорания достигла 12 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: Наримановский район, п. Трусово, ул. Школьная, 7, корп. 1.1. Установлено, что возгорание произошло в складском помещении, где, предварительно, хранятся пластиковые трубы. Площадь пожара составляет 12 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.

Представители МЧС подчеркивают, что высокая концентрация горючих материалов на складе способствовала быстрому распространению огня.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Для борьбы с огнем на место происшествия направлены 80 человек личного состава и 28 единиц пожарной техники, включая пожарный поезд.

Накануне в Пермском крае при пожаре на свинокомплексе спасли несколько тысяч поросят.

Ранее в Алтайском крае загорелся спортивный зал в частной школе.

