Два новых фигуранта появились в деле о взятках руководства НМИЦ имени Мешалкина

Новые обвиняемые появились в деле о взятках топ-менеджеров НМИЦ имени Мешалкина
РИА Новости

Два новых обвиняемых появились в рамках расследования уголовного дела о коррупции, в котором фигурируют экс-директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина Александр Чернявский и его заместитель Артем Пухальский. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Кроме Пухальского и Чернявского, обвиняемых в получении особо крупных взяток, есть также два других фигуранта. Им предъявлено обвинение в получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ)», — заявил собеседник агентства.

Чернявский и Пухальский также являются фигурантами дела по ст. 290 УК РФ. Предполагаемый объем полученных ими незаконных вознаграждений исчисляется десятками миллионов рублей. В ходе обысков у фигурантов были изъяты золотые слитки, коллекция дорогостоящих часов, а также денежные средства в рублях, долларах и евро.

НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина, расположенный в Новосибирске, является крупным многопрофильным центром, оказывающим специализированную медицинскую помощь и осуществляющим научную и образовательную деятельность под эгидой Минздрава РФ. Центр славится своими достижениями в сфере сердечно-сосудистой хирургии и является площадкой для проведения уникальных операций, имеющих значение как для российской, так и для мировой медицины.

Ранее бывшего главврача онкодиспансера в Удмуртии задержали по делу о взятках.

