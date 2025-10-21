Жителя Камчатки арестовали по обвинению в оправдании терроризма

В Камчатском крае суд отправил под стражу 18-летнего местного жителя, который подозревается в публичном оправдании терроризма. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, с апреля по май 2025 года юноша, находясь на территории региона, поддерживал идеологию одной из запрещенных в РФ террористических организаций. Он размещал в интернете множество текстовых сообщений, оправдывающих деятельность этой структуры.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. В ходе обыска они изъяли технические устройства и документы.

20 октября Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Воркуты Геннадию Калашникову, которого признали виновным в призывах к терроризму и экстремизму. Мужчину признали виновным в склонении к участию в террористическом сообществе, публичном оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности.

Ранее на Урале арестовали священника за оправдание терроризма.