Россиянам раскрыли, сколько составит минимальная страховая пенсия в 2026 году

Финогенова: cтраховая пенсия по старости в 2026 году составит 14 287 рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году минимальный размер страховой пенсии по старости составит 14 287 рублей. Об этом в беседе с ТАСС сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она отметила, что для назначения страховой пенсии гражданин должен иметь не менее 30 накопленных пенсионных баллов (ИПК или индивидуальный пенсионный коэффициент). По словам эксперта, так как стоимость одного ИПК в текущем году составила 145,69 руб., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8 907,7 руб., то на конец года минимальный размер страховой пенсии по старости составлял 13 278,4 руб.

«После повышения на 7,6% он составит 14 287,49 руб.», — сказала она.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что с 1 января 2026 года у россиян вырастут страховые пенсии на 7,6%. По его словам, это объединит сразу два запланированных этапа индексации выплат по уровню инфляции и увеличению доходов Соцфонда.

Депутат напомнил, что сначала власти планировали провести повышение в два этапа – сначала в феврале, а затем в апреле, но затем решили объединить их в один, чтобы уже с начала нового года жители получили более существенные выплаты. Инфляция, по данным Минэкономразвития, по итогам текущего года составит 6,8%, а оставшееся повышение произведут на основе роста доходов Социального фонда. Таким образом, в среднем страховая пенсия россиян к концу будущего года составит 27 117 рублей, отметил парламентарий.

Ранее стал известен размер государственной пенсии в 2026 году.

