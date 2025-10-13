С января 2026 года у россиян вырастут страховые пенсии

С 1 января 2026 года у россиян вырастут страховые пенсии на 7,6%. Это объединит сразу два запланированных этапа индексации выплат по уровню инфляции и увеличению доходов Соцфонда, объяснил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Депутат напомнил, что сначала власти планировали провести повышение в два этапа – сначала в феврале, а затем в апреле, но затем решили объединить их в один, чтобы уже с начала нового года жители получили более существенные выплаты. Инфляция, по данным Минэкономразвития, по итогам текущего года составит 6,8%, а оставшееся повышение произведут на основе роста доходов Социального фонда. Таким образом, в среднем страховая пенсия россиян к концу будущего года составит 27 117 рублей.

«В бюджете Социального фонда на следующий год заложено повышение стоимости пенсионного коэффициента до 156,76 рубля и фиксированной выплаты до 9584,69 рубля, — добавил Говырин. — Именно эти параметры определяют конечную сумму, которую каждый пенсионер увидит в своей выплате».

Напомним, также депутат отмечал, что в ноябре этого года некоторые категории граждан начнут получать повышенную пенсию. Это затронет граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Так, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. С начала года ее размер составляет 8 907,70 рубля, а после перерасчета — 17 815,40 рубля. Кроме того, им полагается надбавка за уход в размере 1 314 рублей, проиндексированная в феврале на 7,3%.

