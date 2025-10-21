Дуров высказался по поводу ограбления Лувра

Сооснователь Telegram Павел Дуров связал инцидент с ограблением Лувра с общим упадком Франции. Свою точку зрения на ситуацию он выразил в своем аккаунте в социальной сети X.

«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным», — отметил Дуров.

19 октября галерея Аполлона в Лувре подверглась нападению грабителей в масках, которым удалось похитить девять ювелирных украшений. Скрываясь с места преступления, злоумышленники случайно обронили на улице корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Специалисты предполагают, что за этим дерзким актом могут стоять как профессиональные преступники, так и неопытные воры.

По мнению заслуженного юриста России Юрия Жданова, французские власти проявили серьезную халатность в обеспечении безопасности Лувра.

Ранее появилось видео ограбления в Лувре.